TRAGÉDIA: Pri ostrove Kythéra sa potopila loď s takmer 100 migrantmi

Atény 6. októbra (TASR) - Loď s takmer 100 migrantmi na palube v stredu večer pri gréckom ostrove Kythéra narazila do skaly a následne sa potopila. Záchranári pátrajú na mieste nehody po desiatkach nezvestných osôb. Vyplýva to z vyhlásenia gréckej pobrežnej stráže, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Zachrániť sa doposiaľ podarilo sedem ľudí, uviedla hovorkyňa pobrežnej stráže. Podľa jej slov sa na palube lode nachádzalo celkovo 95 ľudí. "Loď stroskotala a ocitli sa vo vode," povedala. Dodala, že preživší sa dostali na breh neďaleko prístavu Diakofti, odkiaľ im pomohli hasiči, polícia a potápači. Národnosť migrantov podľa hovorkyne nebola bezprostredne známa.



Grécka pobrežná stráž vo vyhlásení uviedla, že v oblasti nehody fúka vietor s rýchlosťou až 102 kilometrov za hodinu. Dodala, že pri pátraní pomáhajú lode pobrežnej stráže, súkromné člny i záchranný vrtuľník.



Väčšina migrantov, ktorí sa dostanú do Grécka, cestuje zo susedného Turecka. Prevádzači v uplynulých mesiacoch zmenili svoje trasy v snahe vyhnúť sa hliadkam vo vodách okolo gréckych ostrovov, vysvetľuje agentúra AP.



Loď s migrantmi sa potopila aj pri ostrove Lesbos



Najmenej 15 ľudí zahynulo pri stredajšej nehode lode s migrantmi, ktorá sa potopila pri gréckom ostrove Lesbos. Vo štvrtok to oznámili miestne úrady, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Grécka pobrežná stráž uviedla, že záchranári našli 15 tiel neďaleko ostrova Lesbos po tom, ako sa tam potopil čln s približne 40 osobami. Dodala, že päť ľudí sa podarilo zachrániť a ďalší traja boli lokalizovaní na skalnom výbežku neďaleko miesta nehody.



Záchranná operácia naďalej prebieha aj pri gréckom ostrove Kythéra, kde loď s takmer 100 migrantmi na palube v stredu večer narazila do skaly a následne sa potopila. Zachrániť sa tam doposiaľ podarilo 30 ľudí, oznámili miestne úrady.