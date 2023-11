Pri ostrove Lesbos sa potopila nákladná loď, nezvestných je 13 ľudí

Atény 26. novembra (TASR) – Počas prudkej búrky sa pri pobreží gréckeho ostrova Lesbos potopila nákladná loď so 14 ľuďmi na palube. Oznámila to v nedeľu grécka pobrežná stráž a zároveň spustila rozsiahlu záchrannú akciu, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Nákladná loď Raptor stroskotala v nedeľu ráno približne 8,3 kilometra juhozápadne od ostrova Lesbos. S nákladom soli smerovala z egyptského prístavu pri Alexandrii do tureckého Istanbulu.



Vrtuľníku pobrežnej stráže sa podarilo z mora zachrániť jednu osobu, ktorú podľa pobrežnej stráže následne previezli do nemocnice na Lesbose. Nezvestných tak zostáva zvyšných 13 členov posádky.



Do pátrania po potopenej lodi sa zapojilo päť nákladných lodí, tri plavidlá pobrežnej stráže, vrtuľníky gréckeho letectva a námorníctva a tiež jedna fregata námorníctva.



Loď podľa gréckych úradov nahlásila okolo siedmej hodiny ráno technickú poruchu. Kapitán lode následne krátko pred pol deviatou miestneho času oznámil, že loď sa nakláňa. Aktivoval zároveň núdzový signál, pričom krátko na to loď zmizla z radarov. Grécka tlačová agentúra ANA uvádza, že loď zrejme vplyvom silného vetra a vysokých vĺn nabrala vodu, následne sa naklonila a potopila.



Silný vietor dosahujúci deviaty až desiaty stupeň Beaufortovej stupnice (čo zodpovedá víchrici až silnej víchrici) prinútil lode vo viacerých častiach Grécka počas víkendu zostať v prístavoch. Ponad Grécko sa z oblasti Jadranského mora presúva búrka Oliver, nazývaná aj Bettina, pre ktorú v sobotu grécka meteorologická služba zvýšila stupeň výstrahy pred zlým počasím na úroveň "nebezpečné poveternostné javy".