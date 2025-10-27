< sekcia Zahraničie
Pri ostrove Lesbos zachránili sedem migrantov, po ďalších pátrajú
Dvaja utečenci boli v bezvedomí, uviedla grécka pobrežná stráž.
Autor TASR
Atény 27. októbra (TASR) - Grécke úrady v pondelok spustili pátraciu akciu pri pobreží ostrova Lesbos po tom, čo juhozápadne od tamojšieho mysu Agrilia zachránili sedem migrantov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Dvaja utečenci boli v bezvedomí, uviedla grécka pobrežná stráž. Cieľom pátracej akcie dvoch lodí, vrtuľníka a jednej pozemnej jednotky pobrežnej stráže je nájsť ďalšie nezvestné osoby.
Agentúra Reuters pripomína, že Grécko je pre mnoho utečencov z Blízkeho východu, Afriky a Ázie vstupnou bránou do Európskej únie (EÚ). Krajina nedávno sprísnila svoje migračné pravidlá po zvýšenom nápore migrantov z Líbye cez grécke ostrovy Kréta a Gavdos.
