Potopená loď: Pri ostrove Lesbos zahynulo najmenej 16 migrantiek

Atény 6. októbra (TASR) - Najmenej 16 migrantiek zomrelo, keď sa vo štvrtok skoro ráno potopilo pri gréckom ostrove Lesbos ich plavidlo. Za menej ako jeden deň ide už o druhú námornú tragédiu, ktorej účastníkmi boli migranti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Na potopenom plavidle bolo približne 40 ľudí, uviedla pobrežná stráž, ktorá túto informáciu získala od preživších. Záchranári z vody vytiahli 16 tiel, podarilo sa im zachrániť deväť žien a nezvestných je stále 15 osôb.



Plavidlo sa potopilo pri ostrove Lesbos, ktorý leží blízko tureckého pobrežia. Grécky minister pre migráciu Notis Mitarakis na Twitteri vyzval Turecko, nech "prijme okamžite kroky, aby z dôvodu nepriaznivého počasia predišlo neregulovaným odchodom". "Dnes sme už stratili v Egejskom mori veľa životov; ľudia sa topia v plavidlách, ktoré nie sú vhodné na plavbu po mori. Európska únia musí konať," napísal Mitarakis.



Podľa agentúry Reuters vial pri ostrove Lesbos silný vietor, a to aj počas záchrannej operácie. Záchranári pátrajú po nezvestných osobách i na pobreží ostrova pre prípad, že by sa niektorým migrantov podarilo dostať na breh.



Pri predošlej nehode, ku ktorej prišlo v stredu, sa podarilo zachrániť 80 migrantov. Ich plavidlo narazilo pri gréckom ostrove Kythéra na skaly. Podľa preživších je nezvestných stále ešte 15 ľudí, pričom stále prebieha pátracia a záchranná operácia.



Grécko sa v rokoch 2015 a 2016 ocitlo v centre európskej migračnej krízy, keď do Európy utekali milióny ľudí zo Sýrie, Iraku a Afganistanu. Väčšina z nich sa do Grécka dostala cez Turecko. Počet migrantov odvtedy prudko klesol. No Grécko v poslednom období znovu zaznamenalo v počte prichádzajúcich migrantov nárast.