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Pri ostrovoch Kréta a Gavdos zachránili viac ako 280 migrantov
Našli ich na najmenej šiestich člnoch.
Autor TASR
Atény 27. novembra (TASR) - Grécka pobrežná stráž v spolupráci s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) zachránila v priebehu 48 hodín viac ako 280 ľudí, ktorých našli na najmenej šiestich člnoch v blízkosti ostrovov Kréta a Gavdos. V piatok o tom informovala grécka televízia ERT a krétske médiá, píše TASR s odvolaním sa na agentúru DPA.
Podľa správ boli pri záchranných operáciách použité aj drony agentúry Frontex, ktoré lokalizovali niekoľko člnov na otvorenom mori. Zachránené osoby následne previezli do rôznych prístavov na juhu Kréty.
Na tento ostrov sa dostáva stále väčší počet migrantov z líbyjského pobrežia. Prístavné mesto Tobruk na východe Líbye sa považuje za dôležitý východiskový bod. Podľa gréckeho ministra pre migráciu Thanosa Plevrisa sa práve odtiaľ pripravuje na prechod do Európy údajne viac ako pol milióna ľudí, píše DPA.
Počet prichádzajúcich osôb na Krétu a ostrov Gavdos tento rok prekročil úroveň z vlaňajška. Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) bolo od začiatku roka do 22. novembra zaznamenaných takmer 25.000 takýchto ľudí. Na porovnanie, humanitárna organizácia Refugee Support Aegean (RSA) zaznamenala počas celého roku 2025 celkove 20.187 príchodov na tieto ostrovy.
Plavba cez Stredozemné more sa vo všeobecnosti považuje za nebezpečnú, keďže náhle zmeny počasia, poruchy motorov a často staré a zle vybavené člny predstavujú pre ľudí na ich palube značné riziko, pripomenula DPA.
Podľa správ boli pri záchranných operáciách použité aj drony agentúry Frontex, ktoré lokalizovali niekoľko člnov na otvorenom mori. Zachránené osoby následne previezli do rôznych prístavov na juhu Kréty.
Na tento ostrov sa dostáva stále väčší počet migrantov z líbyjského pobrežia. Prístavné mesto Tobruk na východe Líbye sa považuje za dôležitý východiskový bod. Podľa gréckeho ministra pre migráciu Thanosa Plevrisa sa práve odtiaľ pripravuje na prechod do Európy údajne viac ako pol milióna ľudí, píše DPA.
Počet prichádzajúcich osôb na Krétu a ostrov Gavdos tento rok prekročil úroveň z vlaňajška. Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) bolo od začiatku roka do 22. novembra zaznamenaných takmer 25.000 takýchto ľudí. Na porovnanie, humanitárna organizácia Refugee Support Aegean (RSA) zaznamenala počas celého roku 2025 celkove 20.187 príchodov na tieto ostrovy.
Plavba cez Stredozemné more sa vo všeobecnosti považuje za nebezpečnú, keďže náhle zmeny počasia, poruchy motorov a často staré a zle vybavené člny predstavujú pre ľudí na ich palube značné riziko, pripomenula DPA.