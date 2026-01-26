Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pri ozbrojenom útoku v Mexiku zahynulo najmenej 11 ľudí

Motív útočníkov nebol bezprostredne známy.

Autor TASR
Mexiko 26. januára (TASR) - Najmenej 11 ľudí zahynulo a 12 utrpelo zranenia v nedeľu pri ozbrojenom útoku na futbalovom ihrisku po zápase v mexickom štáte Guanajuato. Motív útočníkov nebol bezprostredne známy. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters, píše TASR.

Za streľbou, ktorá sa odohrala v nedeľu večer v štvrti Loma de Flores mesta Salamanca v strednej časti Mexika, stojí podľa miestnych úradov skupina ozbrojencov. Tí na miesto dorazili v dvoch vozidlách počas zápasu a začali bez rozdielu strieľať na prítomných, napísal denník El Sol de Salamanca. Po útoku podľa neho ušli a pokračovali v streľbe na diaľnici.

Dosiaľ potvrdená bola smrť 11 ľudí, z ktorých desať prišlo o život na mieste a jeden ďalší počas poskytovania lekárskej starostlivosti v nemocnici, uvádza sa v stanovisku mestskej samosprávy s tým, že zranených bolo ďalších 12 ľudí vrátane jednej ženy a dieťaťa. Deň pred streľbou našli na tom istom mieste aj štyri vrecia s ľudskými pozostatkami.

„Tento incident prispieva k vlne násilia, ktorú bohužiaľ zažívame v našom štáte, a najmä v Salamance. Zločinecké skupiny sa bohužiaľ snažia podmaniť si orgány, čo sa im však nepodarí,“ napísal na sieti Facebook starosta mesta César Prieto.

Kancelária generálneho prokuratúra v štáte Guanajato informovala, že nedeľňajšia streľba je predmetom vyšetrovania a že koordinuje úsilie s mestskými, štátnymi a federálnymi úradmi s cieľom posilniť bezpečnosť v oblasti a nájsť pravdepodobných páchateľov.

Guanajuato je prosperujúcim priemyselným centrom a domovom viacerých obľúbených turistických destinácií. Zároveň ale v dôsledku vojen gangov o územie zostáva jedným z najnebezpečnejším štátov Mexika.
.

