Pri ozbrojených stretoch v meste Suwajdá zahynulo osem ľudí

Damask 13. júla (TASR) - Pri ozbrojených stretoch medzi drúzskymi militantmi a bojovníkmi z radov beduínov v juhosýrskom meste Suwajdá v nedeľu zahynulo osem ľudí. Vláda v Damasku už do konfliktnej oblasti vyslala svoje sily na deeskaláciu situácie. Ide o prvé násilnosti medzi miestnymi komunitami od mája, keď pri bojoch medzi drúzmi a bezpečnostnými zložkami zahynuli desiatky ľudí. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.



Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) informovalo, že medzi obeťami sú šiesti drúzovia a dvaja beduíni. Portál Suwajdá 24 s odvolaním na zdravotnícke zdroje hlási o jednu obeť menej a 32 zranených.



Miestne orgány už pre násilnosti uzavreli cestu medzi Damaskom a Suwajdá a guvernér provincie Mustafa Bakúr vyzval obyvateľov, aby zachovali zdržanlivosť.



Arabsky hovoriaci drúzovia sú etnicko-náboženskou skupinou, ktorá sa začiatkom 11. storočia oddelila od ismailitskej vetvy šiitskeho islamu. Za moslimov sa však nepovažujú. V Sýrii ich žije asi 700.000, pričom ich baštou je Suwajdá. AFP pripomína, že dlhodobo vedú spor s miestnymi beduínmi, ktorý občas vyeskaluje do násilností.



Boje v okolí Suwajdá prepukli aj v apríli a máji, keď sa do konfliktu dostali drúzski militanti a bezpečnostné zložky novej sýrskej vlády. Konflikt sa skončil uzavretím dohody, v ktorej vláda prisľúbila integrovať drúzske milície do štátnych orgánov.