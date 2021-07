Pri páde autobusu do rokliny v Turecku zahynulo najmenej 12 migrantov

Ankara 11. júla (TASR) - Najmenej 12 ľudí zahynulo a 26 ďalších sa zranilo pri nehode autobusu, ku ktorej došlo v nedeľu ráno vo východnom Turecku. S odvolaním sa na turecké médiá o to, informovala agentúra Reuters.



Autobus, v ktorom sa nachádzali migranti z Afganistanu, Pakistanu a Bangladéšu, sa v provincii Van hraničiacej s Iránom zrútil do rokliny. Po páde následne začal horieť. Ako uvádza Reuters, majiteľa autobusu zadržala polícia.



Turecko je hlavným tranzitným bodom pre migrantov pokúšajúcich dostať sa do Európy. Najmä migranti z krajín ako Afganistan, Pakistan či Bangladéš pravidelne prekračujú iránske hranice s Tureckom predtým, než ich prepravia do miest ako Istanbul či Ankara.