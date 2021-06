Autobus v Peru padol do rokliny, zahynulo najmenej 27 baníkov

Lima 19. júna (TASR) - Najmenej 27 ľudí zahynulo v piatok na juhu Peru pri nehode autobusu, ktorý sa zrútil do rokliny. Obeťami sú baníci, ktorí sa autobusom viezli z práce. S odvolaním sa na vyjadrenie ich zamestnávateľa, vedenie ťažobnej spoločnosti Ares, o tom informovala agentúra AFP.



Pri nehode, ku ktorej došlo skoro ráno miestneho času na ceste v pohorí Andy, utrpelo zranenia aj 16 ďalších baníkov.



Autobus smeroval z bane ležiacej neďaleko plošiny Nazca, náleziska vzácnych obrazcov vytvorených na zemskom povrchu - tzv. geoglyfov, do mesta Arequipa. V tejto púštnej oblasti sa zrútil do 400 metrov hlbokej rokliny.



Za ostatných desať dní to bola už druhá veľká nehoda v Peru, kde sú takéto tragédie pomerne časté, a to aj pre neudržiavané cesty, nedostatok varovných označení, zlý technický stav vozidiel či vodičov nedodržiavajúcich povolenú rýchlosť.



Minulý týždeň zahynulo 17 ľudí pri obdobnej nehode, keď sa autobus zrútil do rokliny v regióne La Libertad ležiacom zhruba 500 kilometrov severne od hlavného mesta Lima.