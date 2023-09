Pri páde hasičského vrtuľníka v Turecku zomreli traja členovia posádky

Ankara 17. septembra (TASR) - Traja hasiči zahynuli v Turecku po tom, ako sa ich vrtuľník zrútil do vodnej nádrže neďaleko letoviska Izmir na západe krajiny. Informuje o tom v nedeľu agentúra AFP s odvolaním sa na tamojšie úrady, uvádza TASR.



K havárii došlo ešte v sobotu večer. Vrtuľník sa do nádrže zrútil počas naberania vody na uhasenie lesného požiaru.



Hasičský tím bol zložený z troch občanov Kirgizska a jedného Turka. Jedného Kirgiza previezli do nemocnice v dobrom zdravotnom stave, ostatní traja členovia posádky pád vrtuľníka neprežili. Tureckí potápači sa ich telá snažili počas nedele nájsť vo vodnej nádrži.



"So zármutkom sme sa dozvedeli, že členovia posádky nášho vrtuľníka, ktorý sa pri zásahu pri lesnom požiari zrútil do priehrady... prišli o život," oznámil v nedeľu zástupca miestneho starostu.