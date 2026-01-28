< sekcia Zahraničie
Pri páde lietadla zahynul námestník hlavného ministra štátu Maháraštra
Autor TASR
Bombaj 28. januára (TASR) - Vysokopostavený politický predstaviteľ Indie zahynul v stredu spolu s ďalšími štyrmi osobami pri páde charterového lietadla v západoindickom štáte Maháraštra. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.
Lietadlo námestníka hlavného ministra štátu Maháraštra Adžita Pawara sa zrútilo do poľa približne o 8.30 h ráno miestneho času (4.00 h SEČ) počas pristávacieho manévru pri letisku Baramati, uviedli tamojšie médiá.
Šesťdesiatšesťročný Pawar bol považovaný za kľúčovú politickú osobnosť tohto indického štátu, v ktorom sídli finančné centrum Indie - Bombaj. Cestoval v lietadle Learjet 45, prevádzkovanom spoločnosťou VSR Aviation.
Spolu s ním sa na palube lietadla v čase havárie nachádzal aj jeho asistent, bezpečnostný dôstojník a dvaja členovia posádky, uviedlo vo vyhlásení generálne riaditeľstvo civilného letectva (DGCA) Indie.
Indický premiér Naréndra Módí označil po tejto tragédii na platforme X Pawara za „lídra ľudu“ a jeho „predčasný skon“ opísal ako „šokujúci a smutný“.
