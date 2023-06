Pri páde malého lietadla vo Švédsku zahynuli dvaja Maďari

Štokholm 19. júna (TASR) - Dvaja ľudia prišli o život pri páde malého lietadla, ku ktorému došlo v nedeľu večer na juhovýchode Švédska. Informuje o tom v pondelok agentúra DPA.



Vrtuľové lietadlo sa zrútilo v nedeľu večer do vody neďaleko dediny Arkösund ležiacej zhruba 120 kilometrov juhozápadne od Štokholmu. Do záchrannej akcie boli nasadené vrtuľníky aj potápači, pričom podľa pondelňajšieho vyhlásenia polície objavili mŕtve telá oboch pasažierov lietadla, maďarských občanov vo veku 40-50 rokov.



Lietadlo pôvodne smerovalo z Poľska do švédskej obce Dala-Järna, informovala švédska verejnoprávna televízia SVT. Z dosiaľ nezistených dôvodov však neskôr zmenilo trasu a zamierilo k letisku Skavsta, ktoré leží neďaleko Nyköpingu aj Štokholmu. Vrak tohto športového lietadla typu Rallye objavili v pondelok ráno.