Pri páde menšieho lietadla v USA pravdepodobne zahynulo sedem ľudí

Nashville 30. mája (TASR) - Menšie prúdové lietadlo so siedmimi ľuďmi na palube sa v sobotu zrútilo do jazera v americkom štáte Tennessee. Úrady sa domnievajú, že pád nikto z nich neprežil, informovala agentúra AP.



Lietadlo Cessna C501 sa zrútilo do Jazera Percyho Priesta pri meste Smyrna po štarte z neďalekého letiska pred poludním miestneho času, oznámil Federálny letecký úrad (FAA). Stroj smeroval na Medzinárodné letisko Palm Beach.



Záchranné zložky okresu Rutherford boli na mieste aj večer a plánovali práce počas noci, uviedol veliteľ hasičov Joshua Sanders. Na tlačovej konferencii priblížil, že po ľuďoch, ktorí mohli prežiť, už nepátrajú.



Miestne úrady predtým potvrdili najmenej jedného mŕtveho s tým, že pátracie čaty našli časti lietadla v priehradnom jazere, ktoré je obľúbeným miestom na člnkovanie a rybolov juhovýchodne od štátnej metropoly Nashville.