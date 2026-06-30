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Pri páde strechy na vzdelávacom centre v Láhaur zahynulo 14 detí

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Záchranári prehľadávajú trosky na mieste zrútenia rozostavaného doučovacieho centra na okraji mesta Lahore v Pakistane v utorok 30. júna 2026. Foto: TASR/AP

Tamojšie ministerstvo zdravotníctva potvrdilo počet obetí pre médiá.

Autor TASR
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Islamabad 30. júna (TASR) - Štrnásť detí zahynulo a ďalších päť utrpelo zranenia v utorok v pakistanskom meste Láhaur, kde sa zrútila strecha vzdelávacieho centra, uviedli záchranári. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Zrútenie strechy... si vyžiadalo životy 14 detí, zatiaľ čo päť ďalších utrpelo zranenia,“ uviedol hovorca záchrannej služby. V súvislosti s nešťastím zadržali dve osoby, ozrejmila provinčná polícia na platforme X a dodala, že v centre prebiehajú záchranné práce.

Tamojšie ministerstvo zdravotníctva potvrdilo počet obetí pre médiá. Zranené deti ošetrili v nemocnici, povedal predstaviteľ záchranárov.

Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf vo vyhlásení vyjadril „smútok nad stratou drahocenných ľudských životov pri zrútení strechy doučovacieho centra v Láhaure“. Zrútenia striech a budov sú v Pakistane pomerne bežné, najmä pre slabé bezpečnostné štandardy a využívanie nekvalitných stavebných materiálov v tejto juhoázijskej krajine s viac ako 240 miliónmi obyvateľov.

V júli 2025 zahynulo 27 ľudí a desať utrpelo zranenia, keď sa zrútila päťposchodová budova v meste Karáčí.
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