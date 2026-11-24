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Pri páde vojenského vrtuľníka zahynulo päť vojakov
Havarovaným strojom je vrtuľník typu AS-532 Cougar francúzskej výroby, používaný armádami po celom svete na prepravu vojakov a záchranné misie.
Autor TASR
Ankara 24. novembra (TASR) — Päť vojakov prišlo o život pri utorňajšej havárii vojenského vrtuľníka tureckých vzdušných síl. K nehode došlo počas výcvikového letu na severozápade Turecka, oznámilo turecké ministerstvo obrany. Ide o druhú podobnú tragédiu v krajine za necelé dva týždne, informuje TASR s odvolaním sa na správy agentúr AP a AFP.
Havarovaným strojom je vrtuľník typu AS-532 Cougar francúzskej výroby, používaný armádami po celom svete na prepravu vojakov a záchranné misie. Vzlietol zo základne v meste Eskišehir, ktoré leží na ceste medzi hlavným mestom Ankara a najväčším tureckým mestom Istanbul.
Krátko pred 20.00 h miestneho času sa zrútil v okrese Tepebaši pri dedine Yörükakčayır. Vrtuľník po dopade na zem začal horieť a bol takmer úplne zničený. Zahynulo všetkých päť vojakov na palube.
AS-532 patrí do rodiny dvojmotorových viacúčelových vrtuľníkov strednej nosnosti od spoločnosti Airbus Helicopters, predtým vyrábaných pod názvom Eurocopter.
K predchádzajúcej podobnej nehode došlo 12. novembra v provincii Malatya na východe Turecka. Pri páde vrtuľníka typu S-70 vtedy zahynuli štyria vojaci. Príčina tejto havárie je stále neznáma.
Havarovaným strojom je vrtuľník typu AS-532 Cougar francúzskej výroby, používaný armádami po celom svete na prepravu vojakov a záchranné misie. Vzlietol zo základne v meste Eskišehir, ktoré leží na ceste medzi hlavným mestom Ankara a najväčším tureckým mestom Istanbul.
Krátko pred 20.00 h miestneho času sa zrútil v okrese Tepebaši pri dedine Yörükakčayır. Vrtuľník po dopade na zem začal horieť a bol takmer úplne zničený. Zahynulo všetkých päť vojakov na palube.
AS-532 patrí do rodiny dvojmotorových viacúčelových vrtuľníkov strednej nosnosti od spoločnosti Airbus Helicopters, predtým vyrábaných pod názvom Eurocopter.
K predchádzajúcej podobnej nehode došlo 12. novembra v provincii Malatya na východe Turecka. Pri páde vrtuľníka typu S-70 vtedy zahynuli štyria vojaci. Príčina tejto havárie je stále neznáma.