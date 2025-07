Pri páde vojenského vrtuľníka zahynuli najmenej dvaja ľudia

Grimma 29. júla (TASR) - Najmenej dvaja ľudia prišli o život a jedna osoba je nezvestná po páde vrtuľníka nemeckých ozbrojených síl do rieky Mulde pri východonemeckom meste Grimma. V utorok to potvrdil minister obrany Boris Pistorius, ktorý navštívil miesto nešťastia. TASR sa odvoláva na správu agentúry DPA.



Podľa ministerstva obrany išlo o cvičný let nemeckej armády (Bundeswehru). Náčelník letectva Holger Neumann označil nehodu za „temný deň“ pre jeho jednotky. Skonštatoval, že posádku tvorili veľmi skúsení vojaci a na výcvikový let sa vydali o 9.00 h.



Vrtuľník zmizol medzi 10.00 a 10.30 h, jeho trosky boli objavené okolo poludnia v rieke Mulde. Vrak leží uprostred rieky a podľa hovorcu hasičov je k nemu náročný prístup. Na mieste nehody uniklo veľké množstvo leteckého paliva, ktoré sa záchranári snažia zadržať a odstrániť. Podľa Pistoriusa sa do zásahu vo večerných hodinách zapojilo približne 200 členov záchranných zložiek.