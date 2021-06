Pri pádoch lietadla a vetroňa v Alpách zahynulo celkovo päť ľudí

Ženeva 14. júna (TASR) - Celkovo päť ľudí zahynulo v sobotu po tom, ako sa vo švajčiarskych Alpách zrútil vetroň aj jedno malé lietadlo. Polícia momentálne vyšetruje, či spolu zmienené dve nehody súvisia. S odvolaním sa na pondelňajšie vyhlásenie švajčiarskej polície o tom informovala agentúra AFP.



Malé lietadlo s pilotom a ďalšími troma ľuďmi na palube vrátane dieťaťa sa v sobotu zrútilo pri vrchole hory Piz Neir na východe Švajčiarska. Vrak lietadla našli v nedeľu záchranári pri hľadaní vetroňa, ktorý sa s jedným človekom na palube zrútil taktiež v sobotu, a to približne o kilometer ďalej a to z výšky 2700 metrov nad dedinou Bivio.



Záchranárom komplikovalo príjazd na miesta havárie zlé počasie. Obete by mali podľa polície identifikovať ešte v pondelok. Príslušné úrady teraz vyšetrujú príčiny nehôd vrátane toho, či medzi nimi existuje prepojenie.