Výbuch bankomatu v Paríži zranil 30 ľudí

Versailles 28. augusta (TASR) - Tridsať ľudí utrpelo ľahké zranenia pri výbuchu bankomatu, ku ktorému došlo v piatok v obci Mézieres-sur-Seine ležiacej približne 45 kilometrov severozápadne od Paríža. Podľa polície bol výbuch spôsobený úmyselne, informovala agentúra AFP.



Štyroch zranených previezli do nemocnice s menšími popáleninami. Explózia čiastočne poškodila aj neďaleký obchod. Úlomky výbuch rozmetal až do 20-metrovej vzdialenosti.



Okolnosti explózie neboli bezprostredne známe, no polícia pátra po podozrivej osobe, ktorá utiekla z miesta činu.



Bankomaty sa väčšinou pokúšajú vyhodiť do vzduchu zlodeji v snahe ukradnúť hotovosť, ktorá sa nachádza vo vnútri, pripomína AFP.