Pri pátraní po nezvestnej belgickej turistke našli ľudské pozostatky
Autor TASR
Canberra 28. januára (TASR) - Dobrovoľník v Tasmánii objavil ľudské pozostatky patriace zrejme belgickej turistke, ktorá zmizla počas túry na tomto austrálskom ostrove pred troma rokmi, uviedla v stredu polícia. Celine Cremerovú naposledy videli v júni 2023. TASR o tom píše na základe správy agentúry DPA a Belga.
Polícia uviedla, že pozostatky boli nájdené v oblasti neďaleko dediny Waratah na západnom pobreží Tasmánie. „Aj keď forenzné testy ešte neboli dokončené, patológ si prezrel snímky a potvrdil, že ide o ľudské pozostatky,“ dodala polícia.
Celine Cremerová zmizla počas výletu 17. júna 2023. Naposledy ju videli v spomínanej dedine Waratah, blízko začiatku turistického chodníka smerujúceho k vyhľadávanému Philosopher Falls, približne desať kilometrov od miesta, kde boli nájdené pozostatky.
Jej auto zase našli na parkovisku pri Philosopher Falls krátko po tom, čo ju 26. júna 2023 jej priatelia a rodina nahlásili ako nezvestnú. Niekoľkodňové rozsiahle pátranie polície vtedy neprinieslo žiadne stopy a oficiálne hľadanie bolo neskôr prerušené pre obavy, že by v drsných podmienkach tasmánskej divočiny nemohla prežiť.
V decembri 2025 sa po Cremerovej rozhodli pátrať jej priatelia a dobrovoľníci, ktorí našli jej smartfón približne 60 metrov od miesta, kde bola naposledy videná. Dobrovoľník, ktorý nedávno našiel ľudské pozostatky, sa zúčastňoval na týchto pátracích aktivitách.
