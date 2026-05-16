Pri pátraní po štyroch talianskych turistoch zomrel potápač
Autor TASR
Malé 16. mája (TASR) - Na Maldivách zomrel jeden z potápačov, ktorí pátrajú po telách štyroch utopených Talianov po nehode v tejto turistickej destinácii v Indickom oceáne, oznámili v sobotu miestne úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Tímy z Maldivských národných obranných síl (MNDF) už tretí deň hľadajú Talianov, ktorí sa vo štvrtok snažili preskúmať podmorské jaskyne. Štyri osoby sú nezvestné a telo piatej úrady našli ešte v deň zmiznutia. Pátracia akcia pokračuje aj napriek nepriaznivému počasiu.
Predstaviteľ obranných síl bol prevezený po vynorení do nemocnice v „kritickom stave, no neskôr v lekárskej starostlivosti zomrel,“ uviedli MNDF vo vyhlásení.
V sobotu dopoludnia Maldivy odobrali prevádzkovú licenciu luxusnej lodi, z ktorej sa Taliani išli potápať. Univerzita v Janove uviedla, že medzi nezvestnými sú vysokoškolská profesorka Monica Montefalconeová, jej dcéra a dvaja mladí výskumníci. Hovorca tamojšej vlády ozrejmil, že sa začalo vyšetrovanie s cieľom zistiť, prečo sa skupina ponárala hlbšie, ako je povolené. Telo prvej nájdenej osoby sa nachádzalo v jaskyni v hĺbke 60 metrov, pričom povolený je ponor do 30 metrov.
„Ministerstvo cestovného ruchu a civilného letectva odobralo na neurčito prevádzkovú licenciu výletnej lodi Duke of York, kým nebudú známe výsledky vyšetrovania potápačskej nehody, ku ktorej došlo 14. mája na atole Vaavu,“ uviedlo ministerstvo.
Atol Vaavu patrí medzi vyhľadávané potápačské lokality, avšak prieskum jaskynných systémov v hĺbkach okolo 50 metrov vyžaduje pokročilý výcvik a dodržiavanie bezpečnostných protokolov.
