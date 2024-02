Pri pátraní po teroristoch z RAF v Nemecku prepustili podozrivého

Hannover/Berlín 28. februára (TASR) — V rámci pátrania po bývalých členoch vedenia nemeckej ľavicovej teroristickej organizácie Frakcia Červenej armády (RAF) polícia prepustila podozrivého, ktorého v pondelok zadržali v Berlíne. Podľa agentúr DPA a AFP to v stredu oznámil Krajinský kriminálny úrad (LKA) v Dolnom Sasku, s tým, že pátranie po Ernstovi-Volkerovi Staubovi a Burkhardovi Garwegovi naďalej pokračuje.



V pondelok sa po desaťročiach na úteku podarilo v berlínskej štvrti Kreuzberg zadržať teroristku RAF Danielu Kletteovú. Po identifikácii na základe odtlačkov prstov — policajtom predložila taliansky pas a uviedla falošnú identitu — ju vzali do vyšetrovacej väzby. Po jej dolapení zatkli vyšetrovatelia v nemeckej metropole aj ďalšieho podozrivého, ktorý je v podobnom veku ako hľadaní Staub a Garweg, no nakoniec ho prepustili.



Kletteová, Staub a Garweg patrili k takzvanej tretej generácii RAF. Okrem iného sa v roku 1993 podieľali na bombovom útoku na novú, ešte nevyužívanú budovu väznice v hesenskom meste Weiterstadt.



Prokuratúra v dolnosaskom Verdene a dolnosaský LKA túto trojicu vyšetrujú aj pre početné prepady áut prepravujúcich peniaze a supermarketov z rokov 1999 - 2016. Vyšetrovatelia predpokladajú, že týmto spôsobom si zaobstarávali peniaze na živobytie, preto by tieto činy nemali byť klasifikované ako politicky motivované.



Zatykač na 65-ročnú Kletteovú obsahuje aj obvinenia z účasti na šiestich lúpežiach. Bývalú teroristku previezli do bližšie neurčeného nápravného zariadenia. Podľa medializovaných informácií žila v Berlíne pod falošným menom Claudia a od roku 2011 mala vlastný účet na sociálnej sieti Facebook.



RAF vykonávala teroristické útoky a únosy v bývalej Nemeckej spolkovej republike najmä v 70. a 80. rokoch. Zamerala sa predovšetkým na popredných podnikateľov a predstaviteľov štátu. Organizácii, ktorá sa v roku 1998 vyhlásila za rozpustenú, sa pripisuje 33 vrážd.