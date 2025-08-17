< sekcia Zahraničie
Pri pekárni v sýrskom Aleppe sa odpálil samovražedný atentátnik
Bezpečnostné zložky oblasť uzavreli a začali vyšetrovanie okolností útoku.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Damask 17. augusta (TASR) - V severosýrskom meste Aleppo sa v nedeľu pri pekárni vo štvrti al-Majsár odpálil samovražedný atentátnik. Podľa agentúry SANA citovanej Reuters pri výbuchu zahynul iba páchateľ, ďalšie obete neboli hlásené.
Bezpečnostné zložky oblasť uzavreli a začali vyšetrovanie okolností útoku. Zatiaľ nie je známe, ktorá z militantných skupín by mohla stáť za nedeľným incidentom.
Aleppo je od decembra 2024 pod kontrolou islamistickej vlády, ktorá prevzala moc po páde vládneho režimu a po úteku prezidenta Bašára Asada do Ruska.
V meste naďalej dochádza k sporadickým útokom, najmä zo strany radikálnych skupín a buniek hnutia odporu, ktoré sú v niektorých štvrtiach aktívne.
Bezpečnostná situácia v Aleppe je napätá aj pre nedostatok základných potravín a palív, pričom pekárne boli terčom násilných incidentov opakovane.
Bezpečnostné zložky oblasť uzavreli a začali vyšetrovanie okolností útoku. Zatiaľ nie je známe, ktorá z militantných skupín by mohla stáť za nedeľným incidentom.
Aleppo je od decembra 2024 pod kontrolou islamistickej vlády, ktorá prevzala moc po páde vládneho režimu a po úteku prezidenta Bašára Asada do Ruska.
V meste naďalej dochádza k sporadickým útokom, najmä zo strany radikálnych skupín a buniek hnutia odporu, ktoré sú v niektorých štvrtiach aktívne.
Bezpečnostná situácia v Aleppe je napätá aj pre nedostatok základných potravín a palív, pričom pekárne boli terčom násilných incidentov opakovane.