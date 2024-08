Pri plavbe cez Lamanšský prieliv zomreli dvaja migranti

Calais 11. augusta (TASR) – Dvaja migranti zomreli v nedeľu v Lamanšskom prielive, keď sa na malej lodi pokúšali dostať zo severného Francúzska do Británie. Oznámili to francúzske úrady, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Počet ľudí, ktorí sa na tejto nebezpečnej ceste utopili, sa tak od začiatku mesiaca zvýšil na deväť a od začiatku roka na 25. Vlani zomrelo pri plavbe cez Lamanšský prieliv 12 migrantov.



Záchranári našli loď v tiesni dopoludnia asi desať kilometrov severne od mesta Calais. Na plavidle bolo ďalších 54 ľudí, ktorých zachránili spolu s 50 osobami z inej lode.



Do Spojeného kráľovstva tento rok dorazilo po mori na tzv. malých člnoch už vyše 17.600 ľudí, vyplýva z údajov britskej vlády k 8. augustu. Tento počet sa približuje k počtom migrantov v rovnakom období "rekordného" roka 2022.



Po víťazstve Labouristickej strany v britských voľbách v júli nový premiér Keir Starmer a francúzsky prezident Emmanuel Macron prisľúbili posilniť spoluprácu pri riešení nárastu počtu migrantov. Starmer zrušil plán predošlej vlády konzervatívcov na posielanie migrantov do zadržiavacieho tábora v africkej Rwande.



Francúzske úrady sa snažia zabrániť migrantom, aby sa vydali na plavbu, no keď už sú na mori, nezasahujú proti nim s výnimkou prípadov záchrany, pričom sa odvolávajú na bezpečnostné dôvody, priblížila AFP.



Obe vlády medzitým zakročujú proti skupinám prevádzačov, ktorí plavby organizujú a ktorým každý z migrantov platí za riskantnú cestu tisíce eur. Podľa francúzskych úradov tento rok rozbili 15 takýchto skupín a zadržali viac ako 350 ľudí.