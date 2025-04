Pri pobreží Británie objavili ruské špionážne senzory

Londýn 7. apríla (TASR) — Britské námorníctvo objavilo v mori pri pobreží Veľkej Británie niekoľko ruských špionážnych senzorov. Niektoré zariadenia sa našli na morskom dne, zatiaľ čo iné vyplavilo na breh, informovala v nedeľu agentúra AFP s odvolaním sa na britské noviny The Sunday Times a The Telegraph.



Velenie armády a tajné služby sa domnievajú, že senzory boli určené na zhromažďovanie informácií o štyroch britských ponorkách, ktoré sú vybavené raketami s jadrovými hlavicami. Najmenej jedna z ponoriek triedy Vanguard je na otvorenom mori ako súčasť jadrového odstrašovania.



„Niet pochýb o tom, že v Atlantiku zúri vojna. Je to hra na mačku a myš, ktorá sa odohráva od konca studenej vojny a teraz sa opäť vyostruje,“ povedal pre Sunday Times nemenovaný popredný predstaviteľ britských ozbrojených síl.



Či sú okrem špionážnych senzorov k dispozícii aj iné dôkazy o aktivitách Ruska v mori je prísne tajné. „Je to trochu ako vesmírne preteky. Svet je plný utajovania a zastieracích manévrov; je ťažké mať vo všetkom jasno. Ale je dosť náznakov, že niekde prihára," uviedol vojenský predstaviteľ.



Podľa tri mesiace trvajúcej investigatívy denníka Sunday Times bolo v blízkosti podmorských komunikačných káblov objavených aj niekoľko bezpilotných podvodných vozidiel. Vláda má tiež „dôveryhodné informácie“, že jachty vlastnené ruskými oligarchami mohli byť použité na prieskumné operácie na mori.



V Baltskom mori boli od začiatku invázie ruských síl na Ukrajinu vo februári 2022 niekoľkokrát poškodené dôležité telekomunikačné a elektrické káble. Predpokladá sa, že ide o hybridné útoky proti Západu vykonané na objednávku Ruska, ktoré to však odmieta.