Pri pobreží Francúzska sa prevrátila loď s migrantami, zahynulo dieťa

Paríž 18. októbra (TASR) - Vo štvrtok večer zahynulo jedno dieťa pri potopení preťaženej lode s migrantami v Lamanšskom prielive pri pobreží Francúzska. Loď smerovala do Británie, uviedli v piatok francúzske námorné úrady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



K nehode došlo pri francúzskej obci Wissant, uviedol tamojší námorný úrad, ktorý má na starosti Lamanšský prieliv a Severné more. Dodal, že 65 ľudí sa podarilo zachrániť, no "nájdené dieťa bolo v bezvedomí a následne vyhlásené za mŕtve".



Tento rok zahynulo už najmenej 52 migrantov pri pokuse preplávať Lamanšský prieliv, čo prekročilo smutný rekord z roku 2018.



Na začiatku septembra prišlo o život šesť detí a šesť dospelých. O mesiac neskôr dvojročný chlapec a ďalší traja dospelí po tom, čo sa preťažené lode dostali do problémov.



Podľa oficiálnych údajov britského ministerstva vnútra prišlo do Británie na lodiach tento rok už vyše 26.000 migrantov