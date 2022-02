Pri pobreží Francúzska vyhodila loď do mora 100.000 mŕtvych rýb

Paríž 6. februára (TASR) - Holandská rybárska loď s vlečnou sieťou Margiris vyhodila do vôd Atlantického oceánu pri pobreží Francúzska viac ako 100.000 mŕtvych rýb.



Ako v sobotu informovala agentúra AP, francúzska ministerka pre námorné záležitosti Annick Girardinová označila zverejnené zábery uhynutých rýb za "šokujúce" a vyzvala úrady na ochranu životného prostredia, aby incident vyšetrili.



Informácie o ňom si vyžiadal aj eurokomisár pre životné prostredie a more Virginijus Sinkevičius.



Zástupcovia majiteľov traulera Margiris uviedli, že ryby boli hodené do mora kvôli poškodeniu siete, ku ktorému došlo 3. februára.



Zdôraznili, že "takáto nehoda je zriedkavý jav a v tomto prípade bola zapríčinená neočakávane veľkou veľkosťou rýb v úlovku," uvádza sa v správe.



Posádka traulera už prispôsobila svoje postupy, aby reagovala na "mimoriadnu veľkosť rýb" v danej oblasti - v Biskajskom zálive pri pobreží juhozápadného Francúzska.



Mimovládna nezisková organizácia Sea Shepherd, ktorá kauzu zverejnila, nateraz nevie, či išlo o nehodu alebo úmyselné vyloženie nechcených rýb. Opäť však vyzvala na väčšiu kontrolu morí v záujme ochrany života v moriach a oceánoch.



Margiris je druhé najväčšie rybárske plavidlo tohto druhu na svete. Ochranárska organizácia Greenpeace už mnoho rokov organizuje protesty proti tomuto supertrauleru loviacemu v rôznych častiach sveta. Poukazuje na to, že Margiris a podobné supertraulery poškodzujú zásobárne rýb a škodia aj iným druhom morských živočíchov, ktoré spadnú do ich sietí.