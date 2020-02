Pri pobreží Holandska spadlo do mora počas búrky 7 kontajnerov z lode

Amsterdam 13. februára (TASR) - Pri pobreží Holandska spadlo počas búrky do mora z nákladnej lode sedem kontajnerov. Oznámila to v stredu holandská pobrežná stráž, informovala agentúra DPA.



K incidentu došlo v utorok večer približne 43 kilometrov severne od ostrova Ameland v Severnom mori, uviedla pobrežná stráž v holandskom meste Den Helder. Najmenej dva z kontajnerov sa pri páde otvorili.



Príčina nehody ani množstvo nákladu, ktoré sa do mora vylialo, nie sú nateraz známe.



Holandská loď cestovala z fínskeho prístavu Kotka do holandského Rotterdamu. Prevážala papier, obaly a sušené mlieko. Pobrežná stráž spozorovala v utorok večer pomocou lietadla v mori plávať tri kontajnery a varovala lode plaviace sa v tejto oblasti.



K nehode došlo neďaleko Frízskych ostrovov, kde sa vlani v januári zrútilo počas búrky do mora z nákladnej lode MSC Zoe vyše 340 kontajnerov. Desiatky z nich skončili pri holandskom pobreží, pričom tamojšie pláže pokryl ich obsah - hračky, stoličky či televízne monitory. Na týchto miestach doteraz prebiehajú čistiace práve.