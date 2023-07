Pri pobreží Holandska stále horí nákladná loď prevážajúca autá

Amsterdam 27. júla (TASR) - Holandskí hasiči vo štvrtok už druhý deň bojujú s požiarom na nákladnej lodi neďaleko holandského pobrežia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Loď Fremantle Highway plaviaca sa pod vlajkou Panamy je priviazaná k záchrannej lodi, aby sa nepohybovala a zostala na mieste - asi 14,5 námornej míle severne od holandského ostrova Ameland, uviedla pobrežná stráž.



"Požiar na palube stále horí. Teplota na palube je naďalej vysoká a hasenie požiaru je zložité. Ak sa na loď dostane priveľa vody, môže to ovplyvniť jej stabilitu," uviedol hovorca pobrežnej stráže Edwin Granneman.



V dôsledku požiaru zahynul jeden námorník, ktorého spolu s ďalšími 22 členmi posádky zachránili z horiacej nákladnej lode.



Požiar na lodi vezúcej takmer 3000 áut vypukol v utorok. Vlastník lode, spoločnosť Shoei Kisen Kaisha uviedla, že s vysokou pravdepodobnosťou ho spôsobili elektromobily. Dodala však, že presná príčina sa musí najskôr vyšetriť.



Loď môže horieť aj niekoľko dní, čo vyvoláva obavy zo vzniku ekologickej katastrofy. Odchádzajúci holandský minister pre infraštruktúru Mark Harbers uviedol, že v prípade úniku paliva z lode by sa ropná škvrna mohla tiahnuť od ostrovov v pobrežnej oblasti Waddenzee až po Severné more.



Fremantle Highway sa v súčasnosti nachádza pri ostrove Ameland, ktorý je súčasťou ekologický vzácneho súostrovia ležiaceho vo Waddenzee. Celá oblasť pozdĺž pobrežia Holandska, Nemecka a Dánska je súčasťou svetového dedičstva UNESCO a je biologicky veľmi rozmanitá. Žije tam totiž vyše 10.000 druhov vodných a suchozemských živočíchov.