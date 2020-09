Pri pobreží Japonska sa potopila nákladná loď, nezvestných je 42 ľudí

Tokio 3. septembra (TASR) - Nákladná loď so 43-člennou posádkou a približne 6000 kusmi hovädzieho dobytka na palube sa potopila počas búrky juhozápadne od japonského pobrežia. Nezvestných je 42 ľudí. Informovali o tom vo štvrtok agentúry AFP a DPA.



Loď vyslala tiesňový signál v stredu ráno miestneho času, keď sa nachádzala vo vzdialenosti 185 kilometrov západne od japonského ostrova Amami Óšima.



Neskôr v priebehu stredy pobrežná stráž zistila polohu jedného preživšieho, ktorým bol 45-ročný Filipínec. Ten si podľa vlastných slov po varovnom oznámení na palube nasadil záchrannú vestu a skočil do mora.



Podľa muža jeden z motorov prestal pracovať a loď následne prevrátila vlna. Plavidlo sa neskôr potopilo, uviedla vo vyhlásení pobrežná stráž, ktorá však nedoplnila, kde a kedy presne sa loď potopila.



Zachránený muž povedal, že počas čakania na záchranu žiadnych ďalších členov posádky nevidel.



V oblasti, v ktorej pátrajú po nezvestných, bol v stredu spozorovaný gumený čln, avšak pobrežná stráž nepotvrdila informáciu, či sa tento čln predtým nachádzal na potopenej lodi.



Po nezvestných pátrajú tri plavidlá pobrežnej stráže, päť lietadiel a potápači so špeciálnym výcvikom. Na lodi sa nachádzalo 39 Filipíncov, dvaja Novozélanďania a dvaja Austrálčania.



Záchranné operácie skomplikoval silný dážď a vietor sprevádzajúci tajfúnu Maysak, spresnila DPA.