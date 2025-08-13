< sekcia Zahraničie
Pri pobreží Japonska sa zrazila nákladná loď s jachtou
Autor TASR
Tokio 13. augusta (TASR) - Vo vodách pri južnom Japonsku došlo v stredu k zrážke medzi jachtou a nákladnou loďou. Jeden človek bol v bezvedomí prevezený do nemocnice a niekoľko ďalších ľudí je nezvestných. Informovali o tom úrady a miestne médiá, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Kapitán 492-tonovej nákladnej lode prepravujúcej štrk japonskej pobrežnej stráži nahlásil, že sa zrazil s jachtou v blízkosti ostrova Hoto v južnej prefektúre Oita, uviedla pre agentúru AFP hovorkyňa pobrežnej stráže Nanaka Jošidová.
„Približne o 10.00 h (03.00 SELČ) sa nám podarilo nájsť jednu osobu a odovzdali sme ju záchranným službám,“ povedala.
Pobrežná stráž pokračuje v pátraní po niekoľkých ďalších osobách, ktoré mali byť na palube jachty. Hovorkyňa však dodala, že nepoznajú podrobnosti o jachte ani o tom, koľko osôb bolo dovedna na palube.