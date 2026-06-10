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Pri pobreží Jemenu došlo k prestrelke
Podľa UKMTO sa k nákladnej lodi priblížilo šesť strieľajúcich útočníkov, ich čln sa neskôr otočil a odplával.
Autor TASR
Saná 10. júna (TASR) - Pri pobreží Jemenu spustila posádka na malej lodi paľbu na bezpečnostné sily na nákladnej lodi, informovala v stredu britská organizácia Maritime Trade Operations (UKMTO). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Podľa UKMTO sa k nákladnej lodi priblížilo šesť strieľajúcich útočníkov, ich čln sa neskôr otočil a odplával. Príslušné orgány vyzvali ďalšie lode v oblasti na opatrnosť.
Sever Jemenu a veľkú časť západného pobrežia Červeného mora ovládajú Iránom podporovaní povstaleckí húsíovia. Militanti v nadväznosti na konflikt na Blízkom východe nedávno vyhlásili námornú blokádu v Červenom mori pre izraelské lode.
Povstalci útočili od roku 2023 na desiatky lodí v regióne spájaných s Izraelom, niektoré poškodili a niekoľko aj potopili. Oblasť najnovšieho incidentu sa však podľa UKMTO nachádza ďalej na juh v Adenskom zálive. Pobrežie tam kontroluje medzinárodne uznávaná vláda Jemenu, ktorú podporuje Saudská Arábia. V Adenskom zálive však zároveň občas útočia piráti zo somálskych zločineckých sietí, pripomína DPA.
Podľa UKMTO sa k nákladnej lodi priblížilo šesť strieľajúcich útočníkov, ich čln sa neskôr otočil a odplával. Príslušné orgány vyzvali ďalšie lode v oblasti na opatrnosť.
Sever Jemenu a veľkú časť západného pobrežia Červeného mora ovládajú Iránom podporovaní povstaleckí húsíovia. Militanti v nadväznosti na konflikt na Blízkom východe nedávno vyhlásili námornú blokádu v Červenom mori pre izraelské lode.
Povstalci útočili od roku 2023 na desiatky lodí v regióne spájaných s Izraelom, niektoré poškodili a niekoľko aj potopili. Oblasť najnovšieho incidentu sa však podľa UKMTO nachádza ďalej na juh v Adenskom zálive. Pobrežie tam kontroluje medzinárodne uznávaná vláda Jemenu, ktorú podporuje Saudská Arábia. V Adenskom zálive však zároveň občas útočia piráti zo somálskych zločineckých sietí, pripomína DPA.