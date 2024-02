Pri pobreží Jemenu došlo k útoku na grécku nákladnú loď

Dubaj 12. februára (TASR) - Nákladná loď patriaca Grécku sa v pondelok stala terčom raketového útoku, keď sa plavila cez strategický prieliv Báb al-Mandab v Červenom mori pri pobreží Jemenu. Pre AFP to uviedli dve bezpečnostné agentúry; informuje TASR.



Incident sa odohral o 4.00 h miestneho času (o 2.00 h SEČ) v oblasti, kde jemenskí povstalci, tzv. húsíovia, od novembra minulého roka opakovane útočia na lodnú dopravu. Povstalci svoje útoky odôvodňujú solidaritou s Palestínčanmi v Pásme Gazy, kde prebieha vojna medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas.



"Posádka je v bezpečí a plavidlo pokračuje do najbližšieho prístavu," uviedla Britská organizácia pre námorný obchod (UKMTO) po útoku.



Bezpečnostná spoločnosť Ambrey zároveň oznámila, že nákladnú loď patriacu Grécku, ktorá sa plavila pod vlajkou Marshallových ostrovov, "zasiahli dve rakety počas dvoch samostatných útokov uskutočnených v priebehu 20 minút". Útoky poškodili pravý bok lode.



Ambrey dodala, že na palube lode boli ozbrojení pracovníci bezpečnostnej služby. Vlastníci a prevádzkovateľ tejto lode podľa nej pravidelne obchodujú s Iránom, kam loď pravdepodobne smerovala.



"Dôvodom útoku je pravdepodobne fakt, že vlastníci tejto nákladnej lode sú zahrnutí do amerického burzového indexu NASDAQ," dodala firma Ambrey.



Spojené štáty a Británia reagovali na útoky povstalcov odvetnými údermi a húsíovia následne vyhlásili za legitímne ciele aj americké a britské záujmy. Okrem toho USA a Británia opäť zaradili húsíov na zoznam teroristických skupín.