Pri pobreží Jemenu poškodil výbuch nákladnú loď, podozriví sú húsíovia

Dubaj 19. februára (TASR) – Jemenských povstalcov húsíov podozrievajú z ďalšieho útoku na loď v Červenom mori. Správy o poškodení plavidla prišli v noci na pondelok po tom, ako americká armáda potvrdila ďalšie nálety na ciele húsíov. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Na lodi plaviacej sa pod vlajkou Belize vznikli škody po nedeľňajšom výbuchu v jej "tesnej blízkosti", uviedlo operačné stredisko Britskej organizácie pre námorný obchod (UKMTO). Posádka bola podľa neho v poriadku.



Súkromná bezpečnostná firma Ambrey informovala, že nákladné plavidlo registrované v Británii a prevádzkované libanonskou spoločnosťou smerovalo zo Spojených arabských emirátov do Bulharska. K útoku došlo v prielive Báb al-Mandab, spájajúcom Červené more s Adenským zálivom.



Jemenskí povstalci od vlaňajšieho novembra opakovane útočia na lode v Červenom mori a okolitých vodách, čo odôvodňujú solidaritou s Palestínčanmi v Pásme Gazy. Ohrozuje to lodnú dopravu na kľúčovej obchodnej trase medzi Áziou, Blízkym východom a Európou.



Armáda USA v nedeľu večer oznámila, že uskutočnila ďalších päť vzdušných úderov na vojenské ciele húsíov. Zamerané boli na mobilné protilodné strely, bezpilotný čln s výbušninami a podmorský dron – prvý, ktorý povstalci nasadili od konca októbra minulého roka.