Pri pobreží Kréty bolo zachránených vyše 500 ilegálnych migrantov

Atény 25. mája (TASR) - Grécka pobrežná stráž za posledné dni pri južnom pobreží ostrova Kréta zachránila viac než 500 migrantov, uviedli v nedeľu vo vyhlásení grécke úrady. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



AFP objasnila, že pre ľudí utekajúcich pred vojnou a chudobou, predovšetkým z Ázie, Afriky a Blízkeho východu, je Grécko jednou z hlavných vstupných brán do Európy. K južnému pobrežiu Kréty vedú migračné trasy z Líbye a Egypta.



Len v sobotu bolo podľa pobrežnej stráže na mori zachránených približne 280 osôb z piatich lodí, ktoré sa počas plavby ocitli v núdzi. Medzi zachránených je aj 13 maloletých.



Väčšina prevážaných osôb boli muži, pričom mnohí uviedli, že vyplávali z Líbye a za cestu do Grécka zaplatili v prepočte od 3000 do 4000 eur.



V súvislosti s týmito incidentmi bol zadržaný 24-ročný Sudánec, ktorý bol následne obvinený z prevádzačstva.



Najtragickejšia námorná nehoda v Grécku sa odohrala pred dvoma rokmi, keď sa pri juhozápadnom pobreží Peloponézskeho polostrova potopila preplnená a zhrdzavená rybárska loď. Zahynulo pri tom viac než 600 migrantov.