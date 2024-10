Pri pobreží Kréty zachránili migrantov plaviacich sa z Afriky

Atény 11. októbra (TASR) - Grécke úrady v piatok informovali, že južne od ostrova Kréta sa im podarilo zachrániť skupinu približne 75 migrantov, ktorí sa na plavbu do Európy vydali zo severnej Afriky. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



Migrantov, ktorí sa pravdepodobne vydali na cestu z Líbye, zachránila v Stredozemnom mori obchodná loď po tom, ako zachytila ich volanie o pomoc. Následne ich v sprievode hliadkovacieho člna gréckej pobrežnej stráže previezla do prístavu na juhu Kréty. Národnosť migrantov nebola bezprostredne známa.



Pomerne dlhá plavba z Líbye na Krétu sa v tomto roku stala vyhľadávanou cestou pre migrantov z Afriky, Blízkeho východu či Ázie, ktorí prichádzajú do Európy s vidinou lepšieho života. Viacerí migranti, ktorí už takúto plavbu absolvovali, povedali gréckymi úradom, že prevádzačským gangom za ňu zaplatili až do 9000 eur.



Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) využilo v tomto roku zmienenú trasu vyše 3500 z celkových 42.000 migrantov, ktorí do Grécka za tento čas prišli nelegálne. Väčšina z takýchto migrantov sa na malých člnoch doplavila z Turecka na niektorý z gréckych ostrovov vo východnej časti Egejského mora.



Plavba z Líbye totiž trvá najmenej dva dni, zatiaľ čo rýchly pašerácky čln sa dokáže dostať z Turecka na zmienené grécke ostrovy za menej ako hodinu, ak sa dokáže vyhnúť pomerne častým hliadkam pobrežnej stráže.



Nelegálni migranti však v najväčších počtoch prichádzajú do Talianska, kam ich v tomto roku dorazilo už vyše 51.000. Za Talianskom v týchto štatistikách nasleduje Španielsko.