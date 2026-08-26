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Pri pobreží Kréty zachránili úrady za dva dni vyše 300 migrantov
V utorok zachránili pri južnom pobreží Kréty a neďalekého ostrova Gavdos počas viacerých operácií celkove 84 migrantov.
Autor TASR
Atény 26. augusta (TASR) - Grécke úrady zachránili v stredu ráno pri pobreží Kréty takmer 220 migrantov. Celkový počet ľudí zachránených v blízkosti tohto ostrova za posledné dva dni tak stúpol na viac ako 300, informovali grécke médiá s odvolaním sa na pobrežnú stráž. TASR o tom píše na základe správy agentúry DPA.
Bezpilotné lietadlo prevádzkované Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) v stredu skoro ráno zachytilo dva člny s približne 140 migrantami asi 15 námorných míľ (28 kilometrov) juhozápadne od prístavného mesta Ierapetra. Ľudí zachránil tanker a hliadková loď gréckej pobrežnej stráže, ktoré ich následne dopravili na pevninu.
Približne 50 námorných míľ (93 kilometrov) južne od mesta Ierapetra bol spozorovaný aj tretí čln so 77 ľuďmi na palube. V tých vodách plaviaca sa nákladná loď zobrala migrantov na palubu a dopravila ich do prístavu.
V utorok zachránili pri južnom pobreží Kréty a neďalekého ostrova Gavdos počas viacerých operácií celkove 84 migrantov.
Kréta a Gavdos sú kľúčovými tranzitnými bodmi pre ľudí, ktorí sa snažia dostať do Grécka – členského štátu Európskej únie – zo severnej Afriky, pripomenula DPA.
Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) dorazilo na Krétu od začiatku tohto roka do polovice augusta viac ako 11.500 migrantov.
Grécke úrady aj zachránené osoby tvrdia, že člny zvyčajne vyplávajú z okolia líbyjského prístavného mesta Tobruk a vydávajú sa na nebezpečnú cestu na sever cez Stredozemné more. Grécky minister pre migráciu Thanos Plevris nedávno uviedol, že v Líbyi čaká na preplavenie do Európy vyše pol milióna ľudí, dodala DPA.
Bezpilotné lietadlo prevádzkované Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) v stredu skoro ráno zachytilo dva člny s približne 140 migrantami asi 15 námorných míľ (28 kilometrov) juhozápadne od prístavného mesta Ierapetra. Ľudí zachránil tanker a hliadková loď gréckej pobrežnej stráže, ktoré ich následne dopravili na pevninu.
Približne 50 námorných míľ (93 kilometrov) južne od mesta Ierapetra bol spozorovaný aj tretí čln so 77 ľuďmi na palube. V tých vodách plaviaca sa nákladná loď zobrala migrantov na palubu a dopravila ich do prístavu.
V utorok zachránili pri južnom pobreží Kréty a neďalekého ostrova Gavdos počas viacerých operácií celkove 84 migrantov.
Kréta a Gavdos sú kľúčovými tranzitnými bodmi pre ľudí, ktorí sa snažia dostať do Grécka – členského štátu Európskej únie – zo severnej Afriky, pripomenula DPA.
Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) dorazilo na Krétu od začiatku tohto roka do polovice augusta viac ako 11.500 migrantov.
Grécke úrady aj zachránené osoby tvrdia, že člny zvyčajne vyplávajú z okolia líbyjského prístavného mesta Tobruk a vydávajú sa na nebezpečnú cestu na sever cez Stredozemné more. Grécky minister pre migráciu Thanos Plevris nedávno uviedol, že v Líbyi čaká na preplavenie do Európy vyše pol milióna ľudí, dodala DPA.