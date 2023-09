Pri pobreží Libanonu zachránili 27 migrantov z potápajúcej sa lode

Bejrút 23. septembra (TASR) - Libanonská armáda a príslušníci civilnej obrany v sobotu zachránili 27 migrantov z paluby potápajúcej sa lode pri pobreží na severe Libanonu. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Armáda vo vyhlásení nešpecifikovala štátnu príslušnosť zachránených migrantov a ani to, kam malo plavidlo namierené.



V posledných rokoch už tisíce Libanončanov, Sýrčanov a Palestínčanov podnikli nebezpečnú cestu z Libanonu cez Stredozemné more v snahe dostať do bohatších krajín Európy. Počty migrantov vydávajúcich sa na plavbu sa zvýšili od začiatku hospodárskeho kolapsu krajiny v októbri 2019.



Libanonskí vojaci v auguste na severe krajiny zadržali desiatky libanonských a sýrskych pašerákov ľudí, ktorí plánovali migrantov vysielať na nebezpečných člnoch a lodiach do Európy cez Stredozemné more.