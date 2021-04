Pri pobreží Líbye našli niekoľko tiel migrantov

Rím 23. apríla (TASR) - Najmenej desať tiel migrantov objavilo vo štvrtok záchranárske plavidlo Ocean Viking pri pobreží Líbye po tom, čo sa potopil čln s približne 130 osobami. Informovala o tom humanitárna mimovládna organizácia SOS Mediterranée s tým, že nijakých preživších pasažierov sa nájsť nepodarilo.



Záchranárska loď objavila miesto nešťastia po niekoľkých hodinách pátrania severovýchodne od mesta Tripolis, približuje agentúra DPA. "Kým sme sa dostali na miesto, nenašli sme už nijakých zachránených, no neďaleko vraku (člna) sme našli najmenej desať tiel," povedala Luisa Alberaová, ktorá koordinovala pátracie a záchranárske práce.



SOS Mediterranée uviedla, že v uplynulých dňoch ju na prítomnosť troch člnov v núdzi v medzinárodných vodách pri pobreží Líbye upozornila dobrovoľnícka záchranná linka Alarm Phone. Plavidlo Ocean Viking následne vyrazilo v ťažkých podmienkach na more, kde vlny siahali do výšky šiestich metrov. Člny však boli vzdialené niekoľko hodín plavby, a kým záchranári prišli na miesto, bolo už neskoro.



Najmenej 41 migrantov prišlo o život minulý týždeň pri východnom pobreží Tuniska po tom, čo sa potopilo ich plavidlo. Od začiatku tohto roka v Stredozemnom mori zahynulo podľa údajov OSN takmer 360 osôb.