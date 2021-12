Pri pobreží Líbye sa utopilo najmenej 160 migrantov

Tripolis 21. decembra (TASR) - Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v utorok oznámila, že počas minulého týždňa sa v Stredozemnom mori pri pobreží Líbye utopilo najmenej 160 migrantov po tom, čo sa ich lode potopili. Správu priniesla agentúra AFP.



"Počas minulého týždňa prišlo o život v centrálnej oblasti Stredozemného mora pri pobreží Líbye najmenej 160 ľudí," napísala na sociálnej sieti Twitter hovorkyňa IOM Safa Msehliová.



Tento rok zatiaľ pri pokuse dostať sa do Európy zahynulo na zmienenej trase takmer 1500 migrantov, dodala.



IOM uvádza, že v období od 12. do 18. decembra bolo zadržaných alebo zachránených na mori a následne vrátených do Líbye 466 migrantov.



Líbya sa dostala do chaosu po povstaní z roku 2011, keď bol zvrhnutý dlhoročný diktátor Muammar Kaddáfí. V posledných rokoch sa krajina stala hlavnou tranzitnou trasou pre migrantov, väčšinou Afričanov, ktorí sa snažia po mori dostať do Európy.