Pri pobreží Líbye sa utopilo vyše 60 migrantov

Tripolis/Ženeva 17. decembra (TASR) - Najmenej 61 ľudí prišlo o život pri potopení lode s migrantmi pri pobreží Líbye, oznámila v sobotu Medzinárodná organizácia OSN pre migráciu (IOM).



Plavidlo s približne 86 osobami na palube vyplávalo z prístavu Zuára na severozápade Líbye a potopilo sa v dôsledku silného vlnobitia.



Na lodi sa nachádzali migranti prevažne z Nigérie, Gambie a ďalších afrických krajín vrátane žien a detí. Dvadsaťpäť ľudí sa podarilo zachrániť. Podľa IOM sú v dobrom stave a boli prevezení do zadržiavacieho strediska v Líbyi. Nezvestných je 61 osôb a predpokladá sa, že pri nehode zahynuli.



Posledná z množstva takýchto tragédií podľa IOM dokazuje, že centrálna časť Stredozemného mora je stále "jednou z najnebezpečnejších migračných trás na svete".



Hovorca IOM Flavio di Giacomo uviedol, že tento rok už v tejto oblasti prišlo o život viac než 2250 ľudí. Toto obrovské číslo podľa neho dokazuje, že medzinárodné spoločenstvo nerobí dosť pre záchranu životov migrantov.



Líbya je spolu s Tuniskom hlavnou tranzitnou krajinou pre migrantov, ktorí sa vydávajú na nebezpečné plavby cez Stredozemné more v snahe dostať sa do Európy. Podľa údajov OSN od začiatku tohto roku dorazilo do Talianska viac než 153.000 migrantov, ktorí sa vydali na plavbu z Líbye alebo Tuniska.