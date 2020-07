Pri pobreží Malajzie sa pravdepodobne utopilo vyše 24 Rohingov

Kuala Lumpur 26. júla (TASR) - Najmenej 24 Rohingov sa pravdepodobne utopilo, keď sa pri malajzijskom pobreží blízko Thajska potopila loď s migrantmi. Jeden z pasažierov prežil, uviedla v nedeľu malajzijská pobrežná stráž, na ktorú sa odvolala agentúra AFP.



Polícia zadržala 27-ročného muža po tom, ako sa mu podarilo priplávať na breh ostrova Langkawi.



"Na základe policajných informácií vyskočil nelegálny rohinský migrant z lode, na ktorej sa nachádzalo ďalších 24 ľudí, a jemu ako jedinému sa podarilo bezpečne dostať na breh," povedal predstaviteľ pobrežnej stráže.



Po utečencoch bola vyhlásená záchranná operácia, avšak nepodarilo sa nájsť ani telá, ani preživších, uviedla agentúra AFP. Nie je známe, akým spôsobom sa loď potopila.



Rohingovia, ktorí sú v prevažne budhistickom Mjanmarsku prenasledovaní, často utekajú do prevažne moslimskej Malajzie.



V posledných mesiacoch sa však tamojšie úrady snažia pre obavy zo šírenia koronavírusovej infekcie ich príchodu zabrániť.



Vypuknutie nábožensky motivovaného násilia v Jakchainskom štáte v Mjanmarsku v roku 2012 malo za následok útek desiatok tisíc Rohingov po mori.



Exodus vyvrcholil v roku 2015, keď sa podľa odhadov zhruba 25.000 utečencov preplavilo cez Andamanské more do Thajska, Malajzie a Indonézie. Mnohí pritom plavbu na nebezpečných a preťažených lodiach neprežili.