Pri pobreží Maroka zadržali vyše 350 migrantov

Rabat 26. júla (TASR) - Marocké vojenské námorníctvo v priebehu troch dní zadržalo pri pobreží krajiny viac než 350 nelegálnych migrantov. TASR správu prevzala v utorok z agentúry AFP.



Celkovo 359 migrantov, ktorí sa prevažne plavili na malých člnoch a kajakoch, zadržali v oblasti Stredozemného mora a Atlantického oceánu od 23. do 25. júla.



Väčšina migrantov pochádzala z oblasti subsaharskej Afriky a bolo medzi nimi desať žien a štyri deti. Po poskytnutí prvej pomoci ich plavidlá marockého námorníctva previezli do najbližších prístavov.



Marocké úrady v pondelok hlásili nález tiel ôsmich migrantov pri južnom pobreží krajiny. Tieto osoby sa utopili po potopení plavidla, ktorým sa pravdepodobne usilovali dostať na španielske Kanárske ostrovy, uvádza na svojej webovej stránke španielska televízna stanica RTVC.



Veľké množstvo migrantov zo subsaharskej Afriky, ktorí sa chcú dostať do Európy, využíva ako východiskový bod práve Maroko.