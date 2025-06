Pri pobreží Mexika sa sformovala BARBARA, prvý hurikán sezóny

Mexico City 9. júna (TASR) - Prvý hurikán sezóny vo východnej tichomorskej oblasti sa v pondelok sformoval pri pobreží Mexika. Podľa očakávaní meteorológov sa rozplynie bez toho, aby zasiahol pevninu, informuje TASR podľa agentúry AFP.



O 21.00 SELČ sa hurikán Barbara nachádzal približne 280 kilometrov od prístavu Manzanillo s maximálnym trvalým vetrom s rýchlosťou takmer 120 kilometrov za hodinu, uviedlo americké Národné centrum pre hurikány (NHC).



Bol zaradený do kategórie jeden, čo je najnižšia úroveň na päťstupňovej stupnici hurikánov. Počas pondelkového večera sa mal pohybovať na severozápad od pevniny a začať slabnúť ešte nad morom.



„Predpokladá sa, že (búrkový) systém do stredy prejde na zostávajúce minimum,“ predpovedalo NHC.



Mexická meteorologická služba varovala pred silnými dažďami v pobrežných oblastiach západomexických štátov Jalisco, Colima a Michoacán. Ďalšia tropická búrka s názvom Cosme zosilnela nad Tichým oceánom a mohla by sa tiež zmeniť na hurikán, hoci sa neočakáva, že zasiahne pevninu, uviedlo NHC.



Hurikány zasiahnu mexické pobrežie Tichého oceánu aj Atlantiku zvyčajne medzi májom a novembrom. V októbri 2023 krajinu zasiahol hurikán Otis ako hurikán piatej kategórie s rýchlosťou vetra až 270 kilometrov za hodinu. Vyžiadal si desiatky obetí a zničil tichomorské letovisko Acapulco.