Pri pobreží New Yorku žralok pohrýzol a vážne zranil plavkyňu

New York 9. augusta (TASR) - Žralok pohrýzol a vážne zranil pri pobreží amerického New Yorku ženu, ktorá si bola zaplávať. Ide o mimoriadne zriedkavý útok, žralok na pobreží mesta nikoho vážne nezranil už celé desaťročia, informuje TASR podľa utorkovej správy agentúry AP.



Žena, ktorej meno nezverejnili, si bola v pondelok večer zaplávať na pláži Rockaway Beach, keď ju žralok pohrýzol do ľavej nohy, oznámila newyorská správa mestských parkov.



Šesťdesiatpäťročnú ženu vytiahli z vody plavčíci, ktorí jej poskytli prvú pomoc. Následne ju vo vážnom, no stabilizovanom stave previezli do nemocnice. Podľa polície utrpela vážne tržné poranenia na stehne.



Na fotografii poranenia ženy, ktorú zhotovili plavčíci, vidieť hlbokú ranu nad kolenom a chýbajúcu časť vonkajšieho stehna.



Pohryznutie bolo oveľa vážnejšie než pri predchádzajúcich stretnutiach ľudí s týmto morským predátorom. Menšie žraloky totiž pri predchádzajúcich podobných incidentoch plavcov pohrýzli len zľahka, aby zistili, či ide o korisť, a potom odplávali.



Ide zrejme o najvážnejšie uhryznutie, ktoré sa v newyorských vodách vyskytlo od 50. rokov minulého storočia, uviedol riaditeľ databázy International Shark Attack File Gavin Naylor. Podľa neho mohlo ísť o útok žraloka bieleho alebo belavého či piesočného.



"Aj keď je to desivá udalosť, chceme Newyorčanom pripomenúť, že uhryznutia žralokmi v Rockaway sú mimoriadne zriedkavé," uviedla hovorkyňa správy mestských parkov Megan Lalorová.



Pláž Rockaway Beach v utorok v dôsledku útoku zatvorili a policajti prehľadávali tamojšie vody vrtuľníkom. Žiadneho žraloka však nespozorovali. Viacerých v utorok ráno videli o niekoľko kilometrov ďalej pri pobreží Long Islandu, čo viedlo k uzavretiu častí miestnej pláže.



Pozorovania žraloka a stretnutia s nimi sú v newyorských vodách stále častejšie, pretože týchto predátorov láka k pobrežiu rastúca populácia menších rýb, ktorými sa kŕmia. Tým sa darí predovšetkým vďaka práci ochrancov prírody.



V uplynulých dvoch rokoch hlásili pri pobreží Long Islandu pohryznutie najmenej 13 plavcov, čo je dosiaľ najviac. Žiaden z týchto plavcov však neutrpel vážne zranenia.