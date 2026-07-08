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Pri pobreží Pakistanu SA STRATILO lietadlo, na palube bolo päť ľudí

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Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Podľa úradu prebiehajú pátracie a záchranné operácie v Arabskom mori.

Autor TASR
Islamabad 8. júla (TASR) - Pakistanské nákladné lietadlo s piatimi členmi posádky sa v utorok miestneho času stratilo po tom, čo prudko kleslo a došlo k prerušeniu kontaktu s riadiacimi letovej prevádzky pri pobreží mesta Karáči, uviedol pakistanský Úrad pre civilné letectvo. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.

Podľa úradu prebiehajú pátracie a záchranné operácie v Arabskom mori. Dosiaľ nie je známa príčina zmiznutia tohto lietadla. Webová stránka flightradar24.com tvrdí, že na základe predbežných údajov vyslaných lietadlom došlo k „poklesu výšky, po ktorej nasledovalo stúpanie a potom druhá, náhla a výrazná strata výšky“.

Boeing 737 letel z mesta Šarjah v Spojných arabských emirátov do Karáči. V utorok o 21.18 h miestneho času (18.18 h SELČ) lietadlo nahlásilo „problém s navigačným systémom,“ uviedol úrad. Približne o tri minúty zaznamenali na radare ako toto lietadlo „rýchlo a prudko mení kurz“ a zhruba 287 kilometrov západne od Karáči došlo k prerušeniu kontaktu.
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