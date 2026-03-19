Štvrtok 19. marec 2026
Pri pobreží SAE bola neznámym projektilom zasiahnutá loď

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Bejrút 19. marca (TASR) - Projektil neznámeho pôvodu zasiahol loď pri pobreží Spojených arabských emirátov (SAE) južne od Hormuzského prielivu, uviedla v stredu neskoro večer agentúra pre námorné obchodné operácie Spojeného kráľovstva (UKMTO). TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AFP a stanice Sky News.

K zásahu došlo, keď sa loď nachádzala približne 20 kilometrov východne od mesta Chór Fakkán v SAE, neďaleko južného vchodu do Hormuzského prielivu, uviedla agentúra. Zásah spôsobil požiar na palube, pričom neboli hlásené žiadne obete.

Od začiatku americko-izraelských útokov v Iráne 28. februára boli lode v Perzskom zálive, Hormuzskom prielive a Ománskom zálive opakovane zasiahnuté projektilmi.
