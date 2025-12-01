< sekcia Zahraničie
Pri pobreží Senegalu mal problémy ďalší tanker spájaný s Ruskom
Ankara 1. decembra (TASR) - Turecký ropný tanker Mersin sa po sérii štyroch explózií dostal pri pobreží Senegalu do problémov. Ako vo svojej správe uviedla agentúra Bloomberg, ide už o tretie plavidlo s väzbami na Rusko, ktoré bolo v posledných dňoch vystavené krízovej situácii, píše TASR.
Do strojovne lode Mersin vnikla morská voda, informovala spoločnosť Bešiktaš Shipping vo vyhlásení na svojej webovej stránke. Loď je však stabilná, posádka je v bezpečí a k úniku ropných látok ani inému znečisteniu nedošlo.
Na zverejnenom videu na sociálnych sieťach vidno, ako voda dosahuje palubu tankera, ale stopy po výbuchu nie sú zjavné. Podľa agentúry Reuters sa incident, pri ktorom loď vydala núdzový signál, stal v noci z 27. na 28. novembra.
Ruský proopozičný spravodajský portál The Insider uviedol, že tanker Mersin síce pravidelne pláva do ruských prístavov, nie je však predmetom medzinárodných sankcií.
Ukrajina sa v sobotu 29. novembra prihlásila k zodpovednosti za výbuchy na tankeroch Kairos a Virat patriacich do ruskej tieňovej flotily, ktorú Moskva používa na obchádzanie západných sankcií.
