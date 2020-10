Pri senegalskom pobreží zahynulo najmenej 140 migrantov

Dakar 29. októbra (TASR) - Najmenej 140 migrantov prišlo o život po tom, čo ich plavidlo pri pokuse dostať sa do Európy začalo pri pobreží Senegalu horieť a prevrátilo sa. Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) to označila za najtragickejšie potopenie člna v tomto roku. Správu vo štvrtok priniesla agentúra Reuters.



Čln, na ktorého palube bolo 200 ľudí, sa potopil len niekoľko hodín po tom, čo v sobotu opustil mesto Mbour, ležiace 100 kilometrov južne od senegalského hlavného mesta Dakar.



Senegalské a španielske námorné sily i rybári zachránili asi 60 ľudí, ale "najmenej 140 ľudí sa utopilo", uviedla IOM vo vyhlásení.



Podľa údajov organizácie na španielske Kanárske ostrovy dorazilo tento rok zo západnej Afriky zhruba 11.000 migrantov - ide o štvornásobný počet v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019.



Podľa IOM to má na svedomí zvýšená bezpečnosť a hliadky pri zaužívanej ceste po Stredozemnom mori, čo núti migrantov použiť trasu zo severozápadu Afriky cez Atlantický oceán až na Kanárske ostrovy.