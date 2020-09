Kolombo 5. septembra (TASR) - Pri pobreží Srí Lanky horel ropný tanker, záchranárom sa podarilo po 36 hodinách plamene uhasiť a odtiahnúť plavidlo od pobrežia ostrovného štátu do hlbších vôd, informovala v sobotu agentúra AFP.



Tanker "Nový diamant", registrovaný na Paname, prevážal 270-tisíc ton ropy. Vo štvrtok ráno vyslal núdzový signál a následne sa priblížil nebezpečne blízko k východnému pobrežiu Srí Lanky.



Podľa indickej pobrežnej hliadky a srílanskeho námorníctva v noci odtiahli 330 metrovú loď do vzdialenosti približne 60 kilometrov od pevniny. "Nebola hlásená žiadna ropná škvrna," uviedol hovorca indickej pobrežnej hliadky.



Napriek dvojmetrovej praskline v trupe lode údajne nehrozí, že by sa tanker mohol roztrhnúť. Požiar spôsobil výbuch v strojovni, pri ktorom prišiel o život jeden člen posádky.



Na uhasenie požiaru nasadili 16 lodí a štyri lietadlá.