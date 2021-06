Pri pobreží Srí Lanky sa potápa nákladná loď naložená chemikáliami

Kotte 2. júna (TASR) - Nákladná loď prevážajúca tony chemikálií sa potápa pri západnom pobreží Srí Lanky. Oznámili to v stredu tamojšia vláda a srílanské námorné sily s tým, že ide o jedno z dosiaľ najhorších námorných nešťastí v regióne, informovala tlačová agentúra Reuters.



Loď s názvom MV X-Press Pearl plaviaca sa pod vlajkou Singapuru, ktorá prevážala 1486 kontajnerov vrátane 25 ton kyseliny dusičnej a ďalších druhov chemických látok a kozmetických prostriedkov, kotvila na západnom pobreží Srí Lanky, keď ju 20. mája zachvátil rozsiahly požiar.



Úrady s týmto živlom stále bojujú, pričom z paluby lode spadli do mora horiace kontajnery naplnené chemikáliami. Tony plastových mikrogranulí zaplavili pobrežie ostrovnej krajiny ležiacej v Indickom oceáne, pričom znečistili tamojšie bohaté rybárske revíry.



Odborníci tvrdia, že ide o jednu z najväčších prírodných katastrof v danom regióne za uplynulé desaťročia. Srílanská vláda medzitým zakázala rybolov v 80-kilometrovom úseku pobrežia, čo má dosah na 5600 rybárskych lodí. Na čistenie pláže nasadili stovky vojakov.



Záchranné tímy sa z bezpečnostných dôvodov pokúšajú odtiahnuť loď do hlbších vôd. Ak dôjde k potopeniu lode, únik chemikálií bude mať devastujúci účinok na miestny morský život a životné prostredie, upozornila stanica BBC.



Nákladná loď s dĺžkou 186 metrov vyplávala 15. mája z indického prístavu Hazíra do srílanskej metropoly Kolombo. Požiar na nej vypukol, keď čakala na povolenie vplávať do tamojšieho prístavu.



Srílanské úrady minulý týždeň vyslovili presvedčenie, že požiar spôsobil únik kyseliny dusičnej, o ktorom posádka vedela od 11. mája. Pri hasení požiaru pomáhajú indická pobrežná stráž aj experti z holandskej spoločnosti SMIT, ktorá sa špecializuje na pomoc pri námorných haváriách.